Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve motoru sökülen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Marmaris, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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