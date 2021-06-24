Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde açık denizde sürüklenen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde açık denizde sürüklenen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı