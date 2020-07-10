Marmaris'te 15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyor
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Marmaris'te 15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyor

Marmaris'te 15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ismi görev yaptığı polis...

10.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:05

Marmaris'te 15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ismi görev yaptığı polis merkezinde yaşatılıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra girdiği sınavı kazanıp, İzmir'deki polis okulundan mezun olan Nedip Cengiz Eker, Marmaris'te göreve başladı. 41 yaşındaki, bekar polis memuru Nedip Cengiz Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi gecesi düzenlenen saldırıda, girdiği çatışmada şehit düştü. Kalbine aldığı tek kurşunla şehit olan aslen Elazığlı olan polis memuru Eker'in adı birlikte çalıştığı polis arkadaşlarının teklifi ve dönemin Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın talimatıyla görev yaptığı Kordon Caddesi'ndeki Marmaris polis Merkezi'ne verildi. Adı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi olarak değiştirilen polis merkezi girişinde bir de köşe oluşturuldu. Köşeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit polis memuru Eker'in fotoğrafları asıldı.

15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesinde şahit olan bir turizm firmasının Yönetim Kurulu üyesi ve AK Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Berk, "Şehit Nedip Cengiz Eker benim kardeşim gibiydi. Çok iyi ve herkese yardımcı olmaya çalışan insandı. Görevini layığıyla yapan bir kişiydi. 15 Temmuz gecesi hain saldırıda şehit edildi. Bunun üzüntüsünü hep yaşıyoruz. 15 Temmuz Destanı Meydanı'nda fotoğrafları asıldı ve ismi verildi. Bu meydanın karşısında evim var ve yaşananlar her gün aklımda" dedi.

Marmaris'te 15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyor

Kaynak: DHA

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