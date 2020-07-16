Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
16.07.2020 06:16 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:03

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde bir dizi etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü mensuplarının darbe teşebbüsü sırasında en önemli merkezlerden biri olan Marmaris ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Darbe kalkışmasında FETÖ terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker programa katıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla vali yardımcıları, siyasi, sivil toplum ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrağı ile alanı doldurdu. Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunmasıyla program saat 20.30'da başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından dualar okundu. 15 Temmuz'a dair sinevizyon gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyonda canlı verildi. Öğrenciler 15 Temmuz'u anlatan şiirlerini okudu. Mehter takımı gösterisi ardından konuşan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Cumhurbaşkanı'nı ağırlayan yerdi Marmaris. Ankara ve İstanbul'dan sonra en çok olayların olduğu kilit nokta idi Marmaris. Marmaris, o gece iki polisimizi şehit verdi. Bir şehidimiz Marmaris'te görev yapıyordu. Şehit kardeşimizin anne ve babası, siz o gece bir evlat verdiniz ama milyonlarca evlat kazandınız. Ellerinizden öpüyorum" dedi.Tasavvuf müziği dinletisi ardından sela okunmasıyla tören sona erdi.


Kaynak: DHA

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