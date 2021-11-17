Marmaris'te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde lastik bot içinde sürüklenen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

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