Marmaris'te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde lastik bot içinde sürüklenen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde lastik bot içinde sürüklenen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti

 Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title