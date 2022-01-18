Marmaris'te 13. MIYC Kış Trofesi 22-23 Ocak'ta yapılacak - Haberler Spor
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Marmaris'te 13. MIYC Kış Trofesi 22-23 Ocak'ta yapılacak

Marmaris'te 13. MIYC Kış Trofesi 22-23 Ocak'ta yapılacak
AA / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesi körfezi ve açıklarında MIYC Kış Trofesi'nin 13'üncü kez yapılacağı bildirildi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi körfezi ve açıklarında MIYC Kış Trofesi'nin 13'üncü kez yapılacağı bildirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 22-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Marmaris körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkencinin katılacağı belirtildi.

AA / Sabri Kesen - Spor Haberleri

Marmaris, Muğla, Ocak, Spor, Haber

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