Marmaris'te 13. MIYC Kış Trofesi 22-23 Ocak'ta yapılacak
AA / Sabri Kesen - Haberler | Spor
Muğla'nın Marmaris ilçesi körfezi ve açıklarında MIYC Kış Trofesi'nin 13'üncü kez yapılacağı bildirildi.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi körfezi ve açıklarında MIYC Kış Trofesi'nin 13'üncü kez yapılacağı bildirildi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 22-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Marmaris körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkencinin katılacağı belirtildi.
AA / Sabri Kesen - Spor Haberleri