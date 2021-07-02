Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Cengiz Akdeniz'den Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatif (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz, MARKO Başkan Yardımcısı Kerim Ekinci, MARKO Mali Müşaviri ve Müdürü Fatih Öztürk ve MARKO Üyesi Ali Şahin, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.