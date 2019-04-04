Marmaris'ta Ağaca Düşen Yıldırım Korkuttu

MARMARİS'te palmiye ağacına düşen yıldırım paniğe neden oldu. İtfaiye, ağaçtaki yangını söndürürken, olayı cep telefonuyla görüntüleyen ilçe sakinleri, "Yüreğimiz ağzımıza geldi. Allah'tan yaralı ve ölen yok" ifadelerini kullandı.

Çıldır Mahallesi'nde kontrolsüz kavşak köşesinde bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki palmiye ağacına, dün akşam yıldırım düştü. Ağaç yanmaya başlarken, çevredekiler panik yaşadı. Yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ilkokulun dağılma saatine denk gelen olay nedeniyle çocuklar da korku yaşadı. Veliler, çocuklarını alarak uzaklaştı. Bazı kişiler, yıldırım düşmesi sonucu alev alan ağacı cep telefonuyla görüntüledi. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan ilçe sakinleri, "Yüreğimiz ağzımıza geldi. Allah'tan yaralı ve ölen yok" ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçtaki yangını söndürdü. - Muğla

Kaynak: DHA