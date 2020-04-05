Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müracaat numaralarına yenileri eklendi Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınının iletişim telefonları taleplere yeterli gelmeyince yeni bir santral hattı ve telefon numarası aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınının iletişim telefonları taleplere yeterli gelmeyince yeni bir santral hattı ve telefon numarası aldı.

Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar vakfı arayıp görevlilere ihtiyaçlarını daha hızlı bildirip destek taleplerini iletebilecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlar www.marmaris.gov.tr adresinden de form doldurarak neye ihtiyaçları olduğunu belirtebilecek.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un yayınladığı duyuruda;

"Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda; salgının yayılımının en aza indirilmesi, salgın ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatlar internet ve 02524121541 (pbx) numaralı telefon hattı üzerinden yapılacak, başvuru sonucu tarafınıza e-posta ya da sms yolu ile bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA