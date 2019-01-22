AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'in dünyadaki bilinirliğini artıracaklarını belirterek, "Marmaris şifanın, sağlığın ve sporun kenti olacak." dedi.

Yazıcı, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerde aday olma nedeninin halkın isteği olduğunu söyledi.

Halkın teveccüh gösterip anketlerde kendisini birinci çıkardığını, 35 yıldır kentte yaşamış ve yatırımları olan birisi olarak hayır diyemediğini aktaran Yazıcı, seve seve kabul ettiğini, Marmaris'in sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirdi.

Hazır olan projeleri seçim süresince anlatacağına değinen Yazıcı, harika bir Marmaris hayal ettiklerini, doğayı koruyup, güzelleştireceklerini bildirdi.

Termal suyun olduğunu, dağlardan akan minerallerin denize karıştığını anlatan Yazıcı, yüzdüklerinde huzura kavuştuklarını, sağlık turizmi, doğasıyla Marmaris'i zirveye taşıyacaklarını dile getirdi.

Termal su kaynağını Marmaris otellerine ve belediyenin yapacağı tesislerde, halkın ve misafirlerin hizmetine sunacaklarını vurgulayan Yazıcı, "Böylelikle Marmaris'in kanayan yarası olan turizmin düşük sezonları için yeni bir çığır açacak, turizm sezonunun 10 aya çıkmasını sağlayacağız. Sporun teşvik edilmesi için müsabakaların yapıldığı bir spor kenti haline getireceğimiz Marmaris'te, başarılı olan gençlerimize burslar vereceğiz. Bu burslarla gençlerimizin Türkiye ve yurt dışında Marmarisimizi tanıtmalarını, ailelerine gurur kaynağı olmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Yazıcı, Marmaris'in kültür, sanat etkinliklerine ağırlık vererek ilçenin turizm ve tanıtımında kültür ile sanatı etkin şekilde kullanırken sosyal kalkınmayı da beraber getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişmesinde önemli yeri olan güvenli oyun parklarının sayısını artıracak, güvenliğini sağlayacağız. İlçemizde geleneksel sokak oyunlarımızı canlandıracak okullar arası festivaller düzenleyeceğiz. Bu festivallerde başarılı çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın emin ellerde olacakları üç yaş itibariyle okul öncesi jimnastik, İngilizce ve temel eğitimlerini alabilecekleri kreşler açacağız. Dünyada uygulanmış örneklerden yola çıkarak araç park sorununu, yer altındaki otoparklarla çözeceğiz. Bu sayede kentte yaşayan veya gezmeye gelen herkesin ulaşım rahatlığı ve huzurunu sağlayacağız. Bunun dışında yapacağımız ilk işlerden biri de belediye binamızı vatandaşların ve STK'ların ihtiyaçlarına yönelik çok kullanımlı kültür ve sanat merkezi haline dönüştürmektir. Bu kapsamda çok amaçlı büyük bir salon, bölünebilir tiyatro odaları, sanat galerileri, kafenin yanı sıra organizasyon ve düğün etkinliklerinin yapılabileceği bir alan oluşturacağız."

Basın toplantısına AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci de katıldı.

Yazıcı, açıklamaların ardından Marmaris'te 15 yıl belediye başkanlığı yapan İsmet Karadinç'in mezarını ziyaret etti.

Kaynak: AA