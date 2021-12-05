Marmaris sele teslim

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te gündüz saatlerinde başlayan sağnak yağış akşamdan itibaren etkisini arttırınca ilçeye sel geldi.

Yazın çıkan yangınlarda ormanların yok olması, yağmur sularının tepelerden denize doğru akışını kolaylaştırdı.

Bu sırada yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla kesilip tomruk haline getirilen ağaçlar sel suları ile birlikte çıplak arazilerden dereye doğru sel suları ile sürüklendi. Marmaris İçmeler ve Turunç yolları trafiğe kapandı. Bazı derelerin taşması nedeniyle hem deniz araçları hem de otomobillerde küçük çaplı hasarlar oluştu.

Ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu. Arızalanıp yolda kalan araçlar da güvenli bölgelere taşındı.

Polis ekipleri önlem alınan yollardan vatandaşların geçmemesi yönünde anonslar yaptı.

Öte yandan heyelan riskine karşı kesim sahalarında kurdukları çadırlarda yaşayan kesim işçileri de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından barındıkları çadırlardan alınarak Yangın Kontrol Merkezi binasına taşındı.

Yağışların devam ettiği Marmaris ve çevresinde çalışmalar devam ederken, yetkililer sivil vatandaşların zorunlu olmadıkça yağış sakinleşinceye kadar dışarı çıkamamasını tavsiye etti.