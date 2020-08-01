Marmaris sahillerinde bayram bereketi
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Marmaris sahillerinde bayram bereketi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler ve günübirlik çevre şehirlerinden gelenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Marmaris sahillerinde bayram bereketi
01.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:01

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler ve günübirlik çevre şehirlerinden gelenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini kentte geçirenler veya günübirlik araçlarıyla Aydın, İzmir, Afyon, Denizli ve Muğla'nın ilçelerinden gelenler, Marmaris'teki sahilleri doldurdu. Ana caddelerde bulunan elektronik termometreler gölgede 38 derece olarak ölçüldü. Yüzde 70 nemle beraber artan sıcak hava nedeniyle, serinlemek isteyenlerin adresi plajlar oldu. Atatürk Caddesi'nden, İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda, kimileri çocuklarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı, kimileri ise sahil yolunda kiraladıkları bisikletleri sürdü. Bazı vatandaşlar ise eşsiz deniz manzarası eşliğinde özçekim yaptı. Şezlonglarında uzanıp bronzlaşmayı tercih edenlerin yanı sıra, şemsiye altında kitap okuyup dinlenenler de görüldü. Bazı adrenalin tutkunu tatilciler, jet-ski ve paraşüt gibi su sporları yaptı.

İzmir'den eşi ile tatile gelen Metin Çiçekçi, "İzole ve huzurlu tatilimi yapıyorum. Bu sene biraz daha az kalabalık. Sürekli Marmaris'e tatile geliyorum, mutluyum" dedi.

Gül Kozan ise, "Ankara'dan bir haftalık bayram tatiline geldim. İlk defa geldiğim bu güzelliğin tadını çıkartıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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