Marmaris Sahilleri Hareketlendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te, bölge sakinleri güneşli havayı fırsat bilerek denize girdi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen turistler plajlarda güneşlenip, denize girdi. Deniz üstünde adrenalin yaşamak isteyenler ise su sporlarını tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede bir hafta boyunca güneşli havanın etkisini devam ettireceğini bildirdi.