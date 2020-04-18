Marmaris polisinden kapıda kalan aileye çilingir yardımı
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Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Marmaris polisinden kapıda kalan aileye çilingir yardımı

Muğla'nın Marmaris ilçesine evinin bahçesine çocuklarıyla çıkan kadın, evinin anahtarını içeride unutunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

18.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:31
Marmaris polisinden kapıda kalan aileye çilingir yardımı

Muğla'nın Marmaris ilçesine evinin bahçesine çocuklarıyla çıkan kadın, evinin anahtarını içeride unutunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Beldibi Mahallesi'ndeki müstakil evinde yaşayan ve hava almak için iki çocuğu ile birlikte vakit geçirmek için evinin bahçesinde otururken anahtarı kapının arkasında unuttuğunu fark eden Sıdıka Y. Dereağzı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Çağrı üzerine durum Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çilingir ustasını evinden alarak yardım talebinde bulunan kadının adresine getirdi.

Dışarıda kalan kadının kapısı çilingir ustası tarafından açıldı. Evine giren aile "Bu zor zamanlarda polislerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Onların haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Yardıma gelen polis ekipleri ise "Eviniz de kalın sağlıklı kalın" diyerek çilingir ustasını evine geri götürdü.

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evinde kalan insanlara ilçede görevli tüm birimler yardım seferberliği yapıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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