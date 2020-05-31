Marmaris plajlarında 'tedbirli sezon' hazırlığı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahil yolunda bulunan plajlarda koronavirüs tedbirleri ve normalleşme süreci kapsamında düzenlemeler yapıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahil yolunda bulunan plajlarda koronavirüs tedbirleri ve normalleşme süreci kapsamında düzenlemeler yapıldı. Oteller bölgesinde restoran ve plaj işleten Ruşen Yönlü, "Plajımızda şezlonglarımızın mesafeleri ayarlandı, temizlik yapıldı. Umarım güzel sezon olur ve herkes para kazanır" dedi.

Marmaris'te 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan, Ketenci kavşağından İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik plajlar, normalleşme kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi. Restoran, kafe, beach club ve konaklama tesisleri önünde bulunan plajlardaki personel, günlerdir yoğun çalışma içine girdi. 72 gündür iş yerleri kapalı olan işletmeciler, plajlardaki çakılları toplayarak, tırmıkla zemindeki kumu çıkardı. Kimi işletmeciler, kamyonlarla getirdiği deniz kumunu plaja dökerek, düzleştirdi. Yapılan temizlik çalışmasının ardından ellerine metre alan personel, ölçüm yapıp, 2 şezlong arasını 60 santimetreye, şezlong grup aralarını ise 2,5 metreye çıkardı. Sosyal mesafeye göre ayarlanan şezlonglarda kullanılacak dezenfektan ürünleri ile girişte ve içeride uyulması gereken kuralların asılacağı afişlerin siparişleri ise verildi. Mekan ve konaklama tesisi önünde bulunan ahşap iskelelerde de onarım yapıldı. 8 kilometrelik sahil yolundaki 400 mekan ve konaklama tesisinin 3'te 1'inde düzenleme yapıldığı, çoğunun açılmayacağı öğrenildi.

'UMARIM GÜZEL SEZON OLUR'25 yıldır 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi sahilinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Ruşen Yönlü, "Devletimizin verdiği talimatlar doğrultusunda, sosyal mesafe kurallarına göre restoranımda masa aralıklarını ayarlamak ve hijyen kurallarına uymak için gerekli düzenlemeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ay plajların açılacağını öğrenince personelimle düzenlemeler yapıyoruz. Plajımızda şezlonglarımızın mesafeleri ayarlandı, temizlik yapıldı. Umarım güzel sezon olur ve herkes para kazanır" dedi.

İlçe merkezinde bulunan Marmaris Belediyesi sorumluluğundaki 4 kilometrelik Halk Plajı'nda, genelge gelmediği için henüz düzenleme başlamadığı belirtildi.

Kaynak: DHA