Marmaris Osmaniye'de tamamen yanan evlerden birinin inşaatı tamamlandı, mağdur aile evlerine taşındı
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Marmaris Osmaniye'de tamamen yanan evlerden birinin inşaatı tamamlandı, mağdur aile evlerine taşındı

Marmaris Osmaniye'de tamamen yanan evlerden birinin inşaatı tamamlandı, mağdur aile evlerine taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan 17 haneden biri olan, Şahin çiftinin evinin yapımı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa sürede tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan 17 haneden biri olan, Şahin çiftinin evinin yapımı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 40 gün sonra yeni evlerine kavuşan aile, yetkililere teşekkür etti.

Marmaris'te çıkan orman yangınlarında 69 hane yanmış bu yangında en çok kırsal Osmaniye mahallesi zarar görmüştü. Marmaris Osmaniye Mahallesinde yangında evleri ve içindeki eşyaları tamamen yanan Günay ve İlyas Şahin çiftçine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etmiş ve en kısa zamanda ev sözü vermişti. Toplu Konut İdaresi'nin devreye girmesi sonrası Şahin Çiftinin yeni evi kullanıma hazır hale getirildi.

TOKİ tarafından yangın bölgesinde örnek proje olan 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binanın yapımı tamamlandı. Boyası, badanası, bahçe düzenlemesi ve evin içindeki düzenleme ve tefrişat Marmaris Kaymakamlığı ve gönüllü vatandaşların da desteği ile tamamlanarak Aile evine taşındı.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan'ın da sık sık ziyaret ettiği Şahin Ailesi, halen yangın günlerinin etkisini yaşadıklarını belirttiler. Yangından sonra ateş yakmaya bile korkar hale geldiklerini belirten 55 yaşındaki Günay Şahin "18 veya 19 gün önce evimizi yapacaklarını söylediler. Her şeyimiz geldi evimiz yapıldı, evimize taşındık. Hani memnunuz evimizde mutlu yaşıyoruz. Devletimiz milletimiz yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Herkes elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştı, bizleri mağdur durumlara düşürmediler yardım ettiler. Evimizin yandığını hissettirmediler. Yangından hemen sonra konteynırımız geldi her şeyimiz geldi. konteynerin içinde zaten çok kalmadık sıkıntımız yok" diye konuştu.

Arıcılık yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki İlyas Şahin ise "Allah razı olsun her keslerden evimize girdik şükür. Bundan sonra işimize bakacağız arıcılık yapacağım arılarımı getirip bal sağımımı yapacağım. Bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Marmaris Osmaniye'de tamamen yanan evlerden birinin inşaatı tamamlandı, mağdur aile evlerine taşındı - Haberler
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