Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor.

03.09.2019 15:30
Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.


Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.


Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.