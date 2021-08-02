Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı
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Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı Sarp arazideki alevlere havadan müdahale ediliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor.

Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı

Sarp arazideki alevlere havadan müdahale ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile etkisini kaybeden Orhaniye Bölgesi'ndeki yangın bölgesi sabah saatlerinde yeniden yanmaya başladı. Arazi sarp olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına söndürme çalışmaları hava araçları ile devam ediyor.

Marmaris Orhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde müdahalelerle etkisini kaybeden orman yangınları bu sabah kuvvetli rüzgarın etkisi ile yeniden başladı. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken yaşanan bir hafta öncesine kadar seyrine doyum olmaz manzaralara sahip olan yemyeşil dağ ve masmavi deniz adeta karardı. Şu anda Orhaniye Bölgesi'nde yeniden aşlayan yangını söndürmek için ekiplerin havadan mücadelesi devam ediyor.

Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı
Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı
Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı
Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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