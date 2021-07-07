Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaz sezonunda Muğla'nın Marmaris ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan iki şüpheli yakalandı.

Yaz sezonunda Muğla'nın Marmaris ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği dün gece saatlerinde teknik ve fiziki takip altında tuttukları 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı çalışmalarla tespit edilen Kaan A.(22) ve markette çalışan Servet K. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda satışa hazırlanmış halde 100 gram esrar ve kilitli poşetler ile hassas terazi ele geçirildi. Kaan A. ve Servet K. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
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