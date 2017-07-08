Marmaris Masterler 2017 Yaz Turnuvası Başladı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Marmaris Futbol Masterleri Derneği'nce 7 – 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2017 Masterler Yaz Futbol Turnuvası Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in ilk vuruşuyla başladı.

Afyon Masterler, Antalya Muhtarlar, Denizli Masterler ve Marmaris Masterler'in katılımıyla Marmaris Şehir Stadında gerçekleştirilen turnuvada maçlar havaların çok sıcak olması nedeniyle akşam saatlerinde oynanıyor. Turnuva takımlarında İzmir ve Aydın'lı bazı sporcular konuk oyuncu olarak yer alıyor.

OLGUN GENÇLER

Afyon Masterler – Marmaris Masterler arasında oynanan ve 1 – 1 berabere sonuçlanan açılış maçı öncesi Kaymakam Yüksel, Afyon takımı oyuncularına tek tek hoş geldin diyerek, tüm katılımcılara başarılar diledi. Çetin; "Ben Masterler ve Veteranlar için "Olgun Gençler" demeyi tercih ediyorum. Daha önceki görev yerlerimde de bu isimle turnuvalar gerçekleştirmiştik. Sporun yaşının olmadığının, yaş aldıkça yapılmasının daha da gerekli olduğunun canlı örneklerisiniz. Bu anlamlı turnuvaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Marmaris Futbol Masterleri Derneği Başkanı Azmi Özkan'da kural olarak 40 ama fiili olarak çoğu 45 yaş üzeri olan oyunculardan kurulu takımlarla her yıl belirledikleri bir kentte Yaz Turnuvası yaptıklarını, bu yıl diğer takımlarında tercihiyle bu etkinliği ilçelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Azmi Özkan "Amacımız sadece spor yapmak. Dostluk, kardeşlik ilişkilerimizi geliştirmek. Bunu bu yıl ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Marmaris'imizde düzenlemekten gurur duyuyoruz" dedi.

Turnuva 8 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Antalya Muhtarlar – Denizli Masterler maçıyla devam edecek. 9 Temmuz Pazar günü oynanacak üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

