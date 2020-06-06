Marmaris Körfezinde Yunusların dansı Son günlerde Gökova Körfezi, Datça açıkları ve Bodrum'da görülen Yunus balıkları bu defa Marmaris Körfezinde ortaya çıktı.

Son günlerde Gökova Körfezi, Datça açıkları ve Bodrum'da görülen Yunus balıkları bu defa Marmaris Körfezinde ortaya çıktı.

Marmaris'te bir gezi teknesinde çalışan Vedat Sular, Marmaris Körfezinde tekne seyir halinde iken Yunuslar ile karşılaştı. Tekne ile birlikte uzun süre yan yana yüzen Yunus balıkları görsel şölen sundu.

Tekne ile yan yana yüzen üç Yunus balığı, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu. Teknede görevli Vedat Sular bu anları cep telefonu ile kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA