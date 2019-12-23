Marmaris Körfezi'ne atık su karıştığı iddiası

23.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:14

Marmaris Körfezinde deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin çevre kirliliğine neden olduğu öne sürüldü.

Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris Yalancı Boğaz arıtma sistemlerinin 2011'den bu yana dördüncü su altı araştırma dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını, analizlerini, üniversitelere göndererek bilim insanlarının hazırladığı raporları da MUSKİ dahil tüm birimlere su altı görüntüleriyle bildirdiklerini anlatan Kutengin, buna rağmen bir sonuç alamadıklarını bildirdi.

Arıtma tesisinin kıyıdan en az 850 metre, derinliğinin 50 metre olması gerektiğini aktaran Kutengin, "Mevcut sistem 150 metre uzunluğunda 16 metre derinliğinde. Bu da kırılmış deşarj bacalarıyla denize giden kirliliğe neden oluyor." ifadesini kullandı.

Kutengin, Yalancıboğaz mevkisinde gerçekleştirilen dalışlar sırasında derin deşarj borularından yüzeye kirliliğin çıktığını tespit ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinin, 50 bin 625 metreküp gün kapasiteli fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerine sahip biyolojik atık su arıtma tesisi olduğu kaydedildi.

Devreye 2002'de alınan tesisin ikincil arıtma sonrası derin deniz deşarjıyla arıtılmış atık sularının Marmaris Yalancı Boğaz mevkisine deşarj edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tesisin devreye alındığı günden bu yana yönetmelikte belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak arıtılarak, arıtma faaliyetleri çevre mevzuatlarına uygun olarak işlem gerçekleştirildi. Bu uygunluk tarafsız akreditife laboratuvar tarafından ayda iki defa numune alınarak analiz edilmekte ve tesis çıkışındaki suyun kalitesini Bakanlığın ilgili mercilerince sürekli takip edilmesini sağlayan SAİS ile anlık olarak analiz edilmekte, kayıt altına alınmaktadır. Deşarj edilen arıtılmış su, online uzaktan izleme sistemiyle Bakanlık tarafından kesintisiz olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Deşarj edilen su kalitesinin SKKY ve KAAY sınır değerlerini aşması durumunda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamış, deşarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi cezai işlem de uygulanmamıştır."

Açıklamada, yedi ayrı noktada kaçak, kırık veya sızdırma olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak: AA