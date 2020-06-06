Marmaris Körfezi'nde yunusların dansı
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Marmaris Körfezi'nde yunusların dansı

Marmaris Körfezi'nde yunusların dansı Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize açılan tekneye Marmaris Körfezi açıklarında yunuslar eşlik ederken adeta görsel şölen sundu.

Marmaris Körfezi'nde yunusların dansı
06.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01

Marmaris Körfezi'nde yunusların dansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize açılan tekneye Marmaris Körfezi açıklarında yunuslar eşlik ederken adeta görsel şölen sundu.

MUĞLA - Son günlerde Gökova Körfezi, Datça açıkları ve Bodrum'da görülen yunus balıkları bu defa Marmaris Körfezi'nde ortaya çıktı.

Marmaris'te bir gezi teknesinde çalışan Vedat Sular, Marmaris Körfezinde tekne seyir halinde iken Yunuslar ile karşılaştı. Tekne ile birlikte uzun süre yan yana yüzen yunus balıkları görsel şölen sundu.

Tekne ile yan yana yüzen üç yunus balığı, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu. Teknede görevli Vedat Sular bu anları cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: İHA

Manşet

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