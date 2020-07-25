Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi
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Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, körfez açıklarında su sporları yapan tatilcilere yaklaşan 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi
25.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:17

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, körfez açıklarında su sporları yapan tatilcilere yaklaşan 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Salih Tunç, "25 yıldır çok yunus gördüm ama ilk defa bu kadar korkmadan ve yakın şekilde yüzdüklerine tanık oldum" dedi. 

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, personelini denetlemek için jet ski ile Uzunyalı mevkisindeki su sporları istasyonundan denize açıldı. Personeli denetledikten sonra dönüşe geçen Tunç'un karşısına 3 yunus çıktı. Yunuslar, jet ski ile ilerleyen Tunç'a bir süre eşlik etti. Jet skiyi durduran Tunç, suya dalıp, çıkarak adeta gösteri yapan yunuslara 20 metre kadar yaklaşıp, cep telefonu ile görüntüledi. Sahilden yaklaşık 300 metre açıkta dolaşan 3 yunus, deniz paraşütü yapan bir teknenin çevresinde bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.O anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan Salih Tunç, "25 yıldır çok yunus gördüm ama ilk defa bu kadar korkmadan ve yakın şekilde yüzdüklerine tanık oldum. Yanımda bir kişi daha olsaydı denize atlayıp yunuslarla beraber yüzecektim. Bu güzel olay kelimelerle anlatılmaz yaşanması lazım" dedi.


Kaynak: DHA

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