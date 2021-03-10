Marmaris Kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşı daveti
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Marmaris Kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşı daveti

10.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:56
Marmaris Kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşı daveti

Marmaris Kaymakamlığı, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşların randevu almalarına gerek kalmadan Marmaris Devlet Hastanesindeki aşı odalarına gidip aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Marmaris Kaymakamlığı, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşların randevu almalarına gerek kalmadan Marmaris Devlet Hastanesindeki aşı odalarına gidip aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin, 10 Mart 2021 Salı gününden itibaren, 13 Mart 2021 Cumartesi günü dahil olmak üzere, 09.00-17.00 saatleri arasında, aşı yaptırmak için Marmaris Devlet Hastanesi Aşı Odalarına randevu almadan başvurabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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