Marmaris Kaymakamlığı'nda "yerinde sigara bırakma polikliniği" kuruldu

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ilan edilen 2026 Gençlik Yılı Projesi kapsamında gençlerin sağlıklı, güvenli ve bağımlılıktan uzak bir ortamda yetişmelerine yönelik çalışmalar Marmaris'te de devam ediyor.

2026 Gençlik Yılı Projesi dahilinde Marmaris Kaymakamlığı bünyesinde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kamu kurumlarında örnek uygulamalar oluşturmak amacıyla "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği" kuruldu. Polikliniğin, Uzman Dr. Işık Top tarafından hizmet vereceği bildirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Uzman Dr. Işık Top ve Yazı İşleri Müdürü Zatiye Kalay ile bir toplantı gerçekleştirerek Bağımlılıkla Mücadele ve Arındırma Projesi kapsamında ilçede hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülecek farkındalık faaliyetleri, rehberlik ve yönlendirme mekanizmaları ile destekleyici çalışmalar ele alınarak kapsamlı bir yol haritası oluşturulması kararları alındığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
