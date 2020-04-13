Marmaris Kaymakamı Aksoy, "sosyal mesafe" denetimi yaptı
Muğla'nın Marmaris İlçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mahalleleri gezerek sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
13.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
Muğla'nın Marmaris İlçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mahalleleri gezerek sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
İlçede yoğunluk yaşanan mahallerini gezen Aksoy, açık işletmeleri ve sokaktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Beraberindeki ilgililerle denetim yapan Aksoy, kuralları ihlal ettiği tespit edilen kişilere cezai işlem yaptırdı.
Kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerinden denetimlere ilişkin bilgi alan Aksoy, "evde kal" çağrılarına uyulmasını istedi.
Kaynak: AA