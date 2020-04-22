Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksoy, mesajında, Cumhuriyetin temel kurumlarından milli iradenin temsil makamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu, Türk Milletinin yönetimde söz sahibi olduğu, halkın iradesinin yönetime yansıdığı, laik, demokratik bir cumhuriyet rejimini getiren günün tarihi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu dönemin başlangıç simgesi olduğunu ifade eden Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"Dünya ölçeğinde emsalsiz liderliğini, 'Bugünün küçükleri, yarının büyükleri' diyerek bir kez daha gösteren Büyük Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın bir ifadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarak, Marmaris halkının ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: AA