Marmaris Kapalı Çarşı'da kurulan mobil aşı merkezi hizmet vermeye başladı
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Marmaris Kapalı Çarşı'da kurulan mobil aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Marmaris Kapalı Çarşı'da kurulan mobil aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktaları oluşturuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktaları oluşturuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından, turistlerin de yoğun olarak uğradığı kapalı çarşıda, oluşturulan mobil aşı merkezinde, randevu almadan Kovid-19 aşısı olunabiliyor.

Vatandaşlar, yapılan anonslarla aşı uygulama merkezine yönlendiriliyor.

Kapalı çarşısının yanı sıra, İçmeler Mahallesi, Atatürk Meydanı ve Sanayi Sitesindeki aşı merkezlerinde vatandaşların aşı olmaları için duyurular yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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