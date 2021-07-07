Marmaris Kapalı Çarşı'da kurulan mobil aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktaları oluşturuldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktaları oluşturuldu.
İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından, turistlerin de yoğun olarak uğradığı kapalı çarşıda, oluşturulan mobil aşı merkezinde, randevu almadan Kovid-19 aşısı olunabiliyor.
Vatandaşlar, yapılan anonslarla aşı uygulama merkezine yönlendiriliyor.
Kapalı çarşısının yanı sıra, İçmeler Mahallesi, Atatürk Meydanı ve Sanayi Sitesindeki aşı merkezlerinde vatandaşların aşı olmaları için duyurular yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen