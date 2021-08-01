Marmaris'in Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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Marmaris'in Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Marmaris'in Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçede ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Alevlerin Turunç Mahallesi'ne ilerlemesi üzerine yetkililer bölgedeki vatandaşları, otel çalışanlarını ve tatillerini geçirenleri uyardı.

Bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla mahalleden ayrıldı. Bazı tatilcilerin ise teknelerle ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan taksi botlarla bölgeden ayrıldığı görüldü.

Bölgeye sadece uzman ekiplerin girmesine izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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