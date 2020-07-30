Marmaris'in turistik mahallelerinde tatilci yoğunluğu
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Marmaris'in turistik mahallelerinde tatilci yoğunluğu

Marmaris'in turistik mahallelerinde tatilci yoğunluğuMUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatilini geçirmeye gelenlerle, turistik mahallelerde yoğunluk oluştu.

30.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:53

Marmaris'in turistik mahallelerinde tatilci yoğunluğu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatilini geçirmeye gelenlerle, turistik mahallelerde yoğunluk oluştu. Turistik mahallelerde bulunan 270 pansiyon ve apart otel doluluk oranı yüzde 70'leri buldu.

Marmaris turistik mahalleleri, eşsiz oksijen deposu ormanları ve turkuaz rengi deniziyle çekim merkezi oldu. Kurban Bayramı için kenti tercih edip doğal hayat içinde vakit geçirmek isteyenler, ilçenin turistik mahallerine akın etti. Yeşil ve mavinin buluştuğu turistik mahalleler Orhaniye, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Turgut ve Hisarönü'nün toplam 10 bin olan nüfusu, bayram tatiliyle 3 katına çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Aydın gibi büyük şehirlerden özel araçlarıyla ilçeye gelenler yazlıklarına, küçük ölçekli pansiyon ile apart otellere yerleşti. Turistik mahallelerde bulunan 270 pansiyon ve apart otel doluluk oranı yüzde 70'leri buldu.

Apart otel işletmecisi Barış Ünlü, "Koronavirüs salgını nedeniyle tatilciler izole ve sağlıklı yerler istedikleri için tercihlerini orman ile denizin bütünleştiği mahallerde Kurban Bayramı'nı geçirmek istedi. Talep artınca turistik 7 mahallede küçük çaplı oteller de doluluk oluştu. Bayram tatili boyunca işletmemiz dolu geçecek. Pandemi dönemlerinde evlerinde izole olan vatandaşlar huzurlu ve güvenli tatil için mahallerimizdeki işletmeleri tercih etti. Şu an 11 odamın hepsi dolu. Selimiye Mahallesi'nde boş oda bulmak neredeyse imkansız" dedi.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Kurban Bayramı nedeniyle bugünden itibaren hareketlilik var. Vatandaşlar, pandemi nedeniyle büyük oteller yerine mahallerde ki deniz gören küçük çaplı konaklama tesislerini tercih ediyor. Ağrılıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan özel araçlarıyla gelenler çoğunlukta. Tedbirleri elden bırakmadan güzel ve huzurlu bir tatil geçecektir" dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bu bayramda vatandaşlarımızın çoğunluğunun tercihi doğa ve denizin buluştuğu turistik mahalleler oldu. Bayramın ikinci gününden itibaren hareketlilik aratacaktır" dedi.

Marmaris'in turistik mahallelerinde tatilci yoğunluğu

Kaynak: DHA

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