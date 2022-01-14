MARMARİS'İN NARKOTİK KÖPEĞİ COCO SUÇLULARIN KORKULU RÜYASI OLDU

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli 3 yaşındaki Belçika Çoban Köpeği Coco 3. kez ayın en başarılı narkotik köpeği seçildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde operasyonlarında başarı gösteren Belçika Çoban Köpeği cinsi Coco adlı dişi köpeği Muğla'da üçüncü kez ayın en başarılı narkotik köpeği seçti. Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli 2019 doğumlu 3 yaşındaki Coco, yapılan değerlendirme sonucu geçen yıl Nisan ve Haziran ayında Muğla'nın en başarılısı seçilmişti. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçe içi ve Muğla'nın turistik ilçelerinde yaptıkları denetim ile incelemelerde en fazla uyuşturucu madde bulan Coco, iki ayda 44 operasyonda yer aldı. Narkotik polis köpeği, yol, iş yeri ve ev denetimlerinde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddeleri kısa sürede buldu. Narkotik köpeğini diğer cinslerinden ayıran ve suçluların korkulu rüyası haline gelmesinin en başlı nedenlerinden biri de baharat ve alüminyum folyolara sarılı uyuşturucu maddeleri tespit etme yeteneği olduğu öğrenildi.