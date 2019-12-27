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Marmaris'in minik yelkencileri Rodos'ta yarışacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkan minik yelkenciler 3 gün sürecek olan Rodos Kış ve Yeniyıl Yelken Yarışı'nda hem Marmaris'i hem de ülkemizi temsil edecek.

27.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:37
Marmaris'in minik yelkencileri Rodos'ta yarışacak

'nın ilçesinden yola çıkan minik yelkenciler 3 gün sürecek olan Rodos Kış ve Yeniyıl Yelken Yarışı'nda hem Marmaris'i hem de ülkemizi temsil edecek.


Kulüp başkanı Eski milli yelkenci Doğa Serhan Akalın'ın kafile başkanlığında yola çıkan Rodos'a giden ekip ayaklarının tozu ile antrenmana başlayacak. Yunanistan da olacak olan yarışa, Güney Ege Kulübünden 9, kardeş kulüp Samsun Yelken Kulübü 4 sporcu 1 antrenör, Ankara Yelken kulübünden 5 sporcu katılacak.


Yarışlar lazer ve optimist kategorilerinde yapılacak


25 kişilik bir kafile ile sabah saatlerinde Marmaris limanından Rodosa giden gemiye binen Kafile başkanı Doğa Serhan Akalın "2 antrenör 1 tercüman 1 kafile doktoru 1 malzeme sorumlusu ve yarışmacılarımız ile yola çıktık, gururluyuz önemli dereceler ile döneceğiz" dedi.


Yapılacak olan yarışmaya 5 ülkeden toplamda 100 yarışmacı katılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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