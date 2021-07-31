Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Yanan orman bölgesi Yakınlarını arayan vatandaşlar Panik yaşayan vatandaşlar Yangına müdahale eden itfaiye aracı Havaya yükselen dumanlar Yangına müdahale için hazırlanan ekipler MUĞLA - Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yanan orman bölgesi

Yakınlarını arayan vatandaşlar

Panik yaşayan vatandaşlar

Yangına müdahale eden itfaiye aracı

Havaya yükselen dumanlar

Yangına müdahale için hazırlanan ekipler MUĞLA - Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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