Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yanan orman bölgesi Yakınlarını arayan vatandaşlar Panik yaşayan vatandaşlar Yangına müdahale eden itfaiye aracı Havaya yükselen dumanlar Yangına müdahale için hazırlanan ekipler MUĞLA - Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.