Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yanan orman bölgesi Yakınlarını arayan vatandaşlar Panik yaşayan vatandaşlar Yangına müdahale eden itfaiye aracı Havaya yükselen dumanlar Yangına müdahale için hazırlanan ekipler MUĞLA - Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yanan orman bölgesi
Yakınlarını arayan vatandaşlar
Panik yaşayan vatandaşlar
Yangına müdahale eden itfaiye aracı
Havaya yükselen dumanlar
Yangına müdahale için hazırlanan ekipler MUĞLA - Marmaris'in Mezargediği bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan