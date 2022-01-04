Marmaris'in kaldırımları yemyeşil oluyor

Yaklaşık iki yıl önce ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatan Marmaris Belediyesi, yollarda ve kaldırımlarda ağaç dikimine devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, boş olan kaldırımlar ve yeni açılan yollarda ağaçlandırma seferberliği başlatmıştı. 2021 yılı boyunca 2200 adet ağaç dikimi gerçekleştiren belediye, 2022'de de ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ilk etapta Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Ulusal Egemenlik Caddesi'nin bir bölümünün yanı sıra yenilenen İnönü, Yunus Nadi, İsmet Kamil Öner Caddelerinin kaldırımlarına gölge ağacı dikti. Özellikle yaz sıcağında insanların gölgesine sığındığı için oldukça talep gören ağaçların dikimi Ulusal Egemenlik Caddesi'nin kalan bölümünde de devam etti. Çalışma kapsamında kaldırımlara insanların geçişine engel olmayacak şekilde bölgenin endemik bitkisi olan 'gravilla' türü ağaç dikildi. Bu ağaç ileride daha da büyüdüğünde her mevsim caddeyi yeşile büründürecek. - MUĞLA