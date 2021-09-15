Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca'da yol yapan Marmaris Belediyesi ekipleri çalışmaların sonuna geldi.

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca'da yol yapan Marmaris Belediyesi ekipleri çalışmaların sonuna geldi. Mahalleye 10 km daha asfalt yol kazandırıldı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında yol ve üst yapı çalışması sürdürüyor. Bu çalışmalardan biri de ilçe merkezine 45 km uzaklıktaki Taşlıca'nın Serçe Limanı mevkiinde tamamlanan yol yapımı oldu. Bu kapsamda greyder ve ekskavatör yardımıyla yolun daralan bölümlerinde yol genişletme ve şarampol açma çalışmaları yapıldı.

Su taşkınlarının önüne geçilmesi içinse gereken noktalarda yağmur suyu drenaj çalışmaları yapılarak, beton büzler konuldu. Yaklaşık bir ay süren çalışmayla toplamda 10 km uzunluğunda 65.000 m'lik alanda sathi kaplama asfalt yol çalışması tamamlandı. Ekipler çalışmalarını Bördübet mevkiinde sürdürecek.

"Nerede ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada"

Sonbahar aylarının gelmesiyle ekiplerin merkeze uzak mahallerde yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hangi mahallemizde ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada. Fen İşleri Müdürlüğünde sahada çalışan arkadaşlarımızın bir bölümü yol yaparken, bir bölümüyse hızla yangının yaralarının sarılması için çalışıyor. Bu kapsamda Taşlıca Mahallemize kazandırdığımız yolun mahalle sakinlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Nihat Özdemir Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmaris'in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:51:29. #1.17#