- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü

08.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:08

- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü.

- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde Marmaris'te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nde ise dolu yağışı etkili oldu. On dakika süren dolu yağışı ile birlikte sokaklar ve bahçeler beyaza büründü. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt ederken, bu duruma şaşırdı. Marmaris'te etkili olan yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü
- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü
- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü
- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

İlgili Haberler

Muş'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Muş'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Yüksekova'da kar temizleme çalışması
Yüksekova'da kar temizleme çalışması
Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:08:27. #1.14#
title