Marmaris HDP binasına saldırıda FETÖ parmağı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP İlçe binasına yapılan silahlı saldırının faili ve bağlantısı olduğu ileri sürülen Deniz Harp Okulu öğrencisiyken FETÖ terör örgütü üyesi olduğu için ilişiği kesilen şüpheli ile birlikte toplam 6 kişi Muğla Adliyesine sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP İlçe binasına yapılan silahlı saldırının faili ve bağlantısı olduğu ileri sürülen Deniz Harp Okulu öğrencisiyken FETÖ terör örgütü üyesi olduğu için ilişiği kesilen şüpheli ile birlikte toplam 6 kişi Muğla Adliyesine sevk edildi.

Marmaris HDP İlçe Binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası şüpheli 28 yaşındaki A.T.D. isimli şüpheli saldırı sonrası gözaltına alınmıştı. Şüphelinin Muğla Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunda bahse konu eylemi gerçekleştirmeden yaklaşık 1 saat önce İstanbul'da bulunan ve eylem ile ilgili bağlantısı olabileceği ileri sürülen E.S. ile irtibat kurduğu tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri öğrencisi iken FETÖ bağlantısı nedeniyle ordudan atıldı

E.S. isimli şahıs İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan E.S.'nin 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrenci olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamlarının sorumlu oldukları askeri personel ve öğrenciler ile irtibat kurmak amacıyla kullandığı örgütsel iletişim yöntemi olan büfe-ankesör telefonlarından aranmalarının olduğu tespit edildi.

E.S.'nin erkek kardeşinin FETÖ'ye müzahir olması nedeniyle kapatılan okullarda eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir kişilerin bulunduğu tespit edildi.

HDP İlçe binasına silahlı saldırının faili A.T.D., FETÖ terör örgütü iltisaklısı E.S. ile birlikte toplam 6 kişi Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı