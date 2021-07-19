Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
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Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor

Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek geliş ve gidiş noktası olan Çetibeli Mahallesi'nde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Jandarma Kontrol noktalarında denetimler yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek geliş ve gidiş noktası olan Çetibeli Mahallesi'nde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Jandarma Kontrol noktalarında denetimler yapıldı.

Marmaris'ten çıkış yapan araçlar hız kontrol, emniyet kemeri ve evrak kontrollerine tabii tutuldu. Marmaris Bölge İstasyon Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri çıkış noktasında ve giriş noktasında gelen sürücülerin belgelerini kontrol ederken yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Marmaris'te tatillerini yaparak memleketlerine dönen vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını belirtti.

30 yıllık otobüs şöforü Yüksel Şen " Marmaris'ten çıktık Eskişehir'e gidiyoruz yollardaki denetimlerden rahatsız değiliz, sadece yollardaki acemi şoförlerden rahatsız oluyoruz, bence onlar daha sıkı tutulmalı " dedi.

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Yapılan kontroller esnasında ara ara trafik yavaşladı. Özellikle toplu taşıma araçları ve yabancı plakalar kontrol edildi. Jandarma narkotik madde arama köpeği de denetimlerde görev aldı. İlçeye gelen ve denetimlere takılan vatandaşlar uygulamalardan rahatsızlık duymadıklarını aksine güvende hissettiklerini belirtti. Kurban Bayramı süresince polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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