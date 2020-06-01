Marmaris giriş noktasında trafik yoğunluğu
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Marmaris giriş noktasında trafik yoğunluğu

Marmaris giriş noktasında trafik yoğunluğu 01 Haziran itibari ile seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma kontrol noktasında araç yoğunluğu başladı.

01.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47

Marmaris giriş noktasında trafik yoğunluğu

MUĞLA - 01 Haziran itibari ile seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma kontrol noktasında araç yoğunluğu başladı.

Koronavirüse (kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 01 Haziran gece yarısı 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından çoğunluğu İstanbul ve İzmir oluşturan saat 15.00 e kadar 2000 araç geldiği bilgisi alındı.

Kontrol esnasında Çetibeli Jandarma Kontrol noktasına bağlı ekipler tarafından Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma komutanlığı tarafından basılan broşürler dağıldı sürücülerin kimlik ve belge kontrollerinin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıları yaptılar.

Marmaris'te havanın yağmurlu olması sebebi ile plajlar boş kaldı. Gelenler dinlenmek üzere evlerine yazlıklarına geçtiler.

Marmaris giriş noktasında trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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