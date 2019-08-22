Marmaris esnafı İngilizce'den sonra Rusça öğreniyor
MARMARİS'te, turistik eşya satan esnaf, çoğu İngiliz olan müşterileriyle girdiği diyalog sayesinde uzun yıllar önce İngilizce öğrendi ya da dilini geliştirdi.
22.08.2019 10:33
MARMARİS'te, turistik eşya satan esnaf, çoğu İngiliz olan müşterileriyle girdiği diyalog sayesinde uzun yıllar önce İngilizce öğrendi ya da dilini geliştirdi. Esnaf, son yıllarda artan Rus turistler sayesinde bu kez Rusça öğrenmeye başladı.
Turunç Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı, yabancı turistlerin yanı sıra yerleşik yaşayan, İngiliz, Rus ve Alman müşterilerin de ilgisini çekiyor. Mahallenin zümrüt yeşili ormanlarına bakan sokağında kurulan, 50 metre uzunluğundaki 7'si gıda olmak üzere toplam 40 tezgahın yer aldığı; giyim, hediyelik eşya, tekstil ürünleri ve aktar ürünlerinin satıldığı stantlar rağbet görüyor. İngilizlerle sürekli diyalog halinde olan pazarcılar, euro ve dolar üzerinden satış yapıyor. Çoğu İngiliz olan müşterileriyle girdikleri diyaloglar sayesinde uzun yıllar önce İngilizce öğrenip, geliştiren pazarcı esnafı, son yıllarda artan Rus müşteriler sayesinde bu kez Rusça öğrenmeye başladı.
SIRA RUSÇA'DA
Pazarcılardan Aktar Murat Durmaz (44), "Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra pazarcılığa başladım. Bizde bir tabir vardır; pazarın tozunu ve toprağını yutan vazgeçemez. Ben de buna takıldım. Her gün 1 yabancı kelime öğrenseniz, yılda 365 kelime öğrenirsiniz. Okulda grameri aldım ama pazarda İngilizce'yi geliştirdim. Burada yerleşik yaşayan çok fazla yabancı var. Malımı satmak için öğrenmek zorundaydım ve öğrendim. Şimdi Ruslar gelmeye başladı. Onlarla konuşarak Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel dostluklarımız oldu. Ben de onlar da mutlu" dedi.
Meyve satan Selçuk Özkaya (35) ise "15 yıldır Marmaris'te yaşıyorum, 12 yıldır da pazarcılık yapıyorum. İngilizce'mi bu pazarda geliştirdim. İngilizce bir kelime anlamazken, zaman içinde turistlerle diyaloglarla kendimi geliştirdim. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü müşterilerimizin çoğunluğu yerleşik yaşayan yabancılar ve turistler. İngilizce'yi burada geliştirdiğim gibi şimdi de Rusça öğrenmek için çabalıyorum. Tekne ve çeşitli turlarla gelen Rus turistlerle konuşmalarla yavaş yavaş öğreniyorum" diye konuştu.
28 yıldır semt pazarında meyve ve sebze sattığını söyleyen, ilkokul mezunu Seyhan Eryılmaz (52) da "İngilizce'yi pazarda turistlerle konuşarak öğrendim. Tezgahtaki ürünlerimi satacak kadar İngilizce biliyorum. Bildiğimiz bir tarlamızda ürünleri yetiştirmek bir de İngilizce" dedi.
Turunç Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı, yabancı turistlerin yanı sıra yerleşik yaşayan, İngiliz, Rus ve Alman müşterilerin de ilgisini çekiyor. Mahallenin zümrüt yeşili ormanlarına bakan sokağında kurulan, 50 metre uzunluğundaki 7'si gıda olmak üzere toplam 40 tezgahın yer aldığı; giyim, hediyelik eşya, tekstil ürünleri ve aktar ürünlerinin satıldığı stantlar rağbet görüyor. İngilizlerle sürekli diyalog halinde olan pazarcılar, euro ve dolar üzerinden satış yapıyor. Çoğu İngiliz olan müşterileriyle girdikleri diyaloglar sayesinde uzun yıllar önce İngilizce öğrenip, geliştiren pazarcı esnafı, son yıllarda artan Rus müşteriler sayesinde bu kez Rusça öğrenmeye başladı.
SIRA RUSÇA'DA
Pazarcılardan Aktar Murat Durmaz (44), "Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra pazarcılığa başladım. Bizde bir tabir vardır; pazarın tozunu ve toprağını yutan vazgeçemez. Ben de buna takıldım. Her gün 1 yabancı kelime öğrenseniz, yılda 365 kelime öğrenirsiniz. Okulda grameri aldım ama pazarda İngilizce'yi geliştirdim. Burada yerleşik yaşayan çok fazla yabancı var. Malımı satmak için öğrenmek zorundaydım ve öğrendim. Şimdi Ruslar gelmeye başladı. Onlarla konuşarak Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel dostluklarımız oldu. Ben de onlar da mutlu" dedi.
Meyve satan Selçuk Özkaya (35) ise "15 yıldır Marmaris'te yaşıyorum, 12 yıldır da pazarcılık yapıyorum. İngilizce'mi bu pazarda geliştirdim. İngilizce bir kelime anlamazken, zaman içinde turistlerle diyaloglarla kendimi geliştirdim. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü müşterilerimizin çoğunluğu yerleşik yaşayan yabancılar ve turistler. İngilizce'yi burada geliştirdiğim gibi şimdi de Rusça öğrenmek için çabalıyorum. Tekne ve çeşitli turlarla gelen Rus turistlerle konuşmalarla yavaş yavaş öğreniyorum" diye konuştu.
28 yıldır semt pazarında meyve ve sebze sattığını söyleyen, ilkokul mezunu Seyhan Eryılmaz (52) da "İngilizce'yi pazarda turistlerle konuşarak öğrendim. Tezgahtaki ürünlerimi satacak kadar İngilizce biliyorum. Bildiğimiz bir tarlamızda ürünleri yetiştirmek bir de İngilizce" dedi.
Kaynak: DHA