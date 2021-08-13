Marmaris'e yangın nedeniyle gelen yardımların bir kısmı, selin etkilediği Sinop ve Kastamonu'ya gönderildi
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Marmaris'e yangın nedeniyle gelen yardımların bir kısmı, selin etkilediği Sinop ve Kastamonu'ya gönderildi

Marmaris'e yangın nedeniyle gelen yardımların bir kısmı, selin etkilediği Sinop ve Kastamonu'ya gönderildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi, orman yangınları nedeniyle gelen yardımlardan oluşan 4 tır dolusu su, gıda, giysi, bebek bezi, hijyen malzemesi, dezenfektan ve maskeyi, selden etkilenen Sinop ve Kastamonu'ya gönderdi.

Marmaris Belediyesi, orman yangınları nedeniyle gelen yardımlardan oluşan 4 tır dolusu su, gıda, giysi, bebek bezi, hijyen malzemesi, dezenfektan ve maskeyi, selden etkilenen Sinop ve Kastamonu'ya gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'e geçen günlerde yaşanan yangınlar nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen bu yardım malzemelerinin, Kastamonu merkez ve Azdavay, Cide, Bozkurt ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde belediyeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şunları kaydetti:

"Herkese geçmiş olsun diyor, vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bizler günlerce yangınlarla boğuşurken Türkiye'mizin dört bir yanından gelen yardımlar bize güç verdi, moral verdi. Birçok eksiğimizi giderdi. Bu nedenle olası bir felakette yardım gelmesinin önemini çok iyi biliyoruz. Yaşanan bu felakete duyarsız kalamazdık. Yangın döneminde seferber olan yardımsever halkımız fazlasıyla malzeme göndermişti. Biz de hem bölge insanının ihtiyaçlarını gidermek hem de onlara moral olmak için 4 tır malzeme gönderiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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