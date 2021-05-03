MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
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MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, havuz başları ve plajlarda güneşlenip, suya girerek serinledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, havuz başları ve plajlarda güneşlenip, suya girerek serinledi.

Türkiye genelindeki 29 Nisan'da başlayan 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Marmaris'te, muaf olanlar dışındaki vatandaşlar evlerine kapandı. Kısıtlama sonrası ilçeye ilk turist kafilesi ise dün akşam saatlerinde geldi. Bugün sabah saatlerinde bir kafile daha ilçeye ulaştı. Ukrayna, Lübnan, Filistin, Danimarka ve Azerbaycan'dan gelen 400 turist, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiindeki 2'si 5 yıldızlı, 1'i de 3 yıldızlı otellere yerleşti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 29 derece gösterdiği ilçe merkezinde çoğunluğu Ukraynalı turistler, sahil yolunda aileleriyle yürüyüş yaptı. Mekanların pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olmasıyla nedeniyle, deniz manzarasını seyredip, hatıra fotoğraf çektiren turistler, otellerine döndü. Kimileri otelin havuz başını kimileri de plajını doldurdu. Sessizliğin hakim olduğu plajlarda yabancı turistler sere serpe uzanıp, güneşlendi, kitabını okudu. Bazıları ise kumsalda çocuklarıyla oynayıp, anın tadını çıkardı.

Uzunyalı mevkiinde denize giren turistler görüldü. Açık olan su sporları istasyonuna gelen Lübnan, Filistin ve Ukraynalı genç turistler jet ski ile heyecan yaşadı. Kimileri sürat teknesiyle körfezde tur attı.

Su sporları eğitmeni Mehmet Tunç, Gelen turistler jet ski yaptı ve çok eğlendiler. Özelikle Ukraynalı turistler Marmaris'in çok güzel olduğunu sürekli söylüyorlar. Hijyen kurallarına göre işletmemizi açtık. Tam kapanma sonrası turistler gelmeye başlar dedi.

MARMARİS VE DENİZ ÇOK GÜZEL

Ukraynalı üniversite öğrencisi Viktoriya Bonderenk (25), Arkadaşımla bir hafta tatile geldik. Marmaris çok güzel. Türk insanı ise çok cana yakın. Deniz, kum, güneş ve sessizlik çok güzel. Hayran kaldım diye konuştu.

Aynı ülke vatandaşı üniversite öğrencisi Ulyana Yeloriya (24) ise, Marmaris'e ilk defa geldim. Her şey çok güzel, burada olmaktan mutluyum ifadelerini kullandı.

Lübnan uyruklu Hamdan Jalal Nasser (28), Marmaris ve denizi çok güzel. Mutlu şekilde tatil yapıyoruz diye konuştu.

Rus eşi ile tatile gelen Azerbaycan uyruklu Asaf Hüseynov (32), 6 yıl Vietnam'da eşimle birlikte yaşadım. Marmaris kadar güzel ve cennet bir yer görmedim. Marmaris'te tatil yapıyorum. Deniz, güneş, plaj ve sessizlik çok güzel. Mutlu bir şekilde tatilimi yapacağım ve tekrar geleceğim dedi.

MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI
MUĞLA MARMARİS'E TURİSTLER DENİZ VE SESSİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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