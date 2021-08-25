Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler

Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ukrayna-Özbekistan-Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında Buruncu Macera Parkı'nda bir araya gelen yabancı ve Türk öğrenciler birlikte İstiklal Marşı'nı ve Ukrayna Milli Marşı'nı okurken, festival orman yangınları dolayısıyla zor günler geçiren Marmarislilere moral olacak.

Ukrayna-Özbekistan-Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında Buruncu Macera Parkı'nda bir araya gelen yabancı ve Türk öğrenciler birlikte İstiklal Marşı'nı ve Ukrayna Milli Marşı'nı okurken, festival orman yangınları dolayısıyla zor günler geçiren Marmarislilere moral olacak.

Ukrayna - Özbekistan - Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali, Marmaris'te gerçekleştiriliyor. Yangın felaketi yaşayan Marmaris'te sakinlerine özellikle de çocuklara moral olmak için Ukrayna ve Özbekistan'dan gelen dans grupları ve müzisyenlerle birlikte Türk sanatçıların sahne alacağı etkinlik başladı. Festival kapsamında 26 Ağustos Perşembe günü Amfi Tiyatro'da ücretsiz bir gösteri düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi, Ukrayna Kültür Bakanlığı, Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Ukrayna Sonyaşnik (Ayışığı) Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ilk olarak Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezen konuklar, Burunucu Macera Parkı'nda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile bir araya geldi.

Sonyaşnik Derneği Başkanı Alla Gorbunova'nın da hazır bulunduğu etkinlikte dans ve müzik gösterileri sunan yabancı konuklara Türk ekipler de eşlik etti. Türk ve Ukraynalı çocuklar hep birlikte İstiklal Marşı'nı ve Ukrayna Milli Marşı'nı da okudu. Burada kısa bir konuşma yapan Sonyaşnik Derneği Başkanı Alla Gorbunova, yangın afeti yaşayan Marmaris'e moral vermek için böyle bir festival düzenlediklerini söyledi. Gorbunova, "Televizyonda, sosyal medyada hep sizi takip ettik. Orada da bizim yüreğimiz yandı. Aklımız ve yüreğimiz hep sizinleydi" dedi.

Nazik düşünceleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Oktay ise Marmaris'in çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Sizler gibi dostlarımızın sayesinde moralimiz yükseliyor, umudumuz artıyor. En kısa sürede eski günlere dönmek için gayretimizi ve umudumuzu yükseltiyor" diye konuştu. Oktay, 26 Ağustos Perşembe günü Amfi Tiyatro'da düzenlenecek etkinliğe de tüm halkı davet etti. - MUĞLA

Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler
Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Marcao Gervinho Arda Güler Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Marmaris'e moral için Ukrayna ve Özbekistan'dan geldiler - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:57:57. #1.16#

title