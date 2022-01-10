Marmaris'e kargo gemisiyle 19 lüks motor yat getirildi - Haberler
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Marmaris'e kargo gemisiyle 19 lüks motor yat getirildi

Marmaris'e kargo gemisiyle 19 lüks motor yat getirildi
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 19 lüks motor yat getirildi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 19 lüks motor yat getirildi.

Marmaris Körfezi'ne sabah saatlerinde giriş yapan 9 bin 618 groston ağırlığında, 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki kargo gemisi "Erik", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı.

Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki yatlar, dev liftler yardımıyla limana gelen tırlara ve denize indirildi.

İspanya'nın Palma de Mallorca Limanı'ndan getirilen yatlardan tırlara yüklenenlerin bakım ve onarım için başka kentlere götürüleceği belirtildi.

Denize indirilen yatların ise ilçede bakım ve onarımlarının yapılacağı öğrenildi.

Yatların kışı Türkiye'de geçirdikten sonra yaz aylarında sahiplerinin de gelmesiyle mavi tura çıkacakları kaydedildi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, ulaşımın daha ucuz ve güvenilir olması nedeniyle yatların kargo gemileriyle getirildiğini bildirdi.

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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