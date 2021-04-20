Marmaris'e gelen Danimarkalı turist artacak
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Marmaris'e gelen Danimarkalı turist artacak

Marmaris'e gelen Danimarkalı turist artacak
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in kendileri için özel bir yerinin olduğunu söyledi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in kendileri için özel bir yerinin olduğunu söyledi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Danny Annan, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Bir süre görüşen Annan ile Başkan Oktay, ilçeye gelen Danimarkalı turist sayısının artırılması için görüş birliğine vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oktay, Danimarka gibi İskandinav ülkelerin vatandaşlarının Marmaris'i sevdiklerini, her zaman kendilerine ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Annan da Türkiye ile Danimarka arasında bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, doğası ve deniziyle eşsiz bir coğrafyaya sahip Marmaris'in kendileri için özel bir öneminin olduğunu vurguladı.

Annan'a, Danimarka Marmaris Fahri konsolosu Enis Eralp de eşlik etti.

Başkan Oktay, Büyükelçi Annan'a Marmaris'e özgü ürünlerden oluşan hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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