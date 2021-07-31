Marmaris'e Azerbaycan'a özel ekip

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında görev yapmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla görevlendirilen 100 kişilik özel ekip Marmaris'e geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında görev yapmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla görevlendirilen 100 kişilik özel ekip Marmaris'e geldi.

Marmaris'te 47 saattir devam eden orman yangını çok geniş bir alanda etkili olurken ekipler gece gündüz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalara Azerbaycan'dan da destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Marmaris orman yangınında görev yapmak üzere 100 kişilik özel ekip oluşturuldu. Azerbaycan'dan gelen profesyonel ekip bugün sabah saatlerinde Marmaris'e ulaşarak göreve başladı.

Azerbaycan'da devlet bünyesinde görev yapan ekibin, sadece yangınlarda değil, diğer doğal afetlerde, arama kurtarma çalışmalarında da başarılı bir şekilde görev yaptığı öğrenildi. Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen 100 kişilik profesyonel ekibin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangının değişik bölgelerinde söndürme çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı