Marmaris'e 6 bin maske, 150 taşınabilir şarj aleti gönderildi
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Marmaris'e 6 bin maske, 150 taşınabilir şarj aleti gönderildi

Marmaris'e 6 bin maske, 150 taşınabilir şarj aleti gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi, Marmaris'e 6 bin adet n95 maske ile 150 adet taşınabilir şarj aleti gönderildi.

Düzce Belediyesi, Marmaris'e 6 bin adet n95 maske ile 150 adet taşınabilir şarj aleti gönderildi.

Düzce Belediyesi, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından söndürme ve soğutma çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Düzce Belediyesi 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 pikap ve 8 personelden oluşan destek ekibinin ardından geçtiğimiz gün 18 ton içme suyu göndermişti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla, harekete geçen ve hızlı şekilde koordine olarak yangınla mücadele çalışmalarına destek vermek için bölgeye ulaşan Düzce Belediyesi, Yardım Toplama Merkezi ile irtibata geçerek acil ihtiyaçlara yönelik talepleri aldı. Hızlı şekilde çalışmalarını tamamlayan Düzce Belediyesi, 6 bin adet n95 maske ve 150 adet taşınabilir şarj aletini Marmaris'teki yangınzedelerin kullanımı için ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

"Tüm imkanlarımız ile bölgedeyiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Başta devletimiz olmak üzere kamu kurumlarımız ve tüm ülkemiz seferber olmuş durumda. Biz de Düzce Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber ettik. Destek ekiplerimiz ve araçlarımız yangınların başlamasının akabinde Antalya'ya gönderildi. Zorlu şartlar altında canla başla mücadeleye destek oluyorlar. Geçtiğimiz gün bir TIR içme suyu, bunun yanın da acil ihtiyaç doğrultusunda Marmaris'e 6 bin n95 maske ile 150 adet taşınabilir şarj aleti gönderdik. Süreç içerisinde gereken desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - DÜZCE

Marmaris'e 6 bin maske, 150 taşınabilir şarj aleti gönderildi
Marmaris'e 6 bin maske, 150 taşınabilir şarj aleti gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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