Marmaris'e 10 kilometrelik içme suyu hattı döşendi
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Marmaris'e 10 kilometrelik içme suyu hattı döşendi

05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:14
Marmaris'e 10 kilometrelik içme suyu hattı döşendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Marmaris'e 10 kilometrelik içme suyu hattı döşedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Marmaris'e 10 kilometrelik içme suyu hattı döşedi.

MUSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris ilçesinde merkez mahallelerinin içme suyu hatlarını yeniledi.

Bu kapsamda, Marmaris'te toplam 10 bin metre içme suyu hattı yenilendi. Çalışmalar Armutalan Mahallesi, Yunus Nadi Caddesi ve Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesi'nde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, İçme suyu hatları, kanalizasyon, yağmur drenasyon hatlarının yenilenmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ülgen, "Su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler çapları yetersiz kalan hatları daha büyük çapta borularla değiştiriyoruz. Yeşil Marmaris'imizde toplamda 10 bin metre içme suyu hattını yenileme çalışmasına başladık. Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını kesintisiz ve sürekli olarak sürdürmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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