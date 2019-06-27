Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na hazırlanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. Etabı Rally Turkey'in hazırlıkları sürüyor.

Dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak Marmaris'te Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri kurumlar arası koordinasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Üçlertoprağı ve Yazıcı'nın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Oktay, özellikle Serkan Yazıcı'ya büyük organizasyonu Marmaris'e getirdiği için çok teşekkür etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye ayağının bu sezon 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirileceğini aktaran TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da hazırlıkların sürdüğünü Marmaris Belediyesinin de büyük organizasyonun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Üçlertoprağı, "Marmaris'in ve Türkiye'nin tanıtımında WRC çok önemli organizasyon. WRC Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini de gözler önüne seriyor. Hazırlıklarımızı geçen yıldan daha iyi bir organizasyon yapmak için sürdürüyoruz. Geçen yıl en iyi üçüncü organizasyon olmuştuk. Bu yıl en iyi organizasyon olmak istiyoruz. Kurumlar arasında güçlü bir iş birliği var." diye konuştu

TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ise birinci önceliklerinin Türkiye'yi tanıtmak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonunun Marmaris'te yapılacağını söyleyen Yazıcı, "Geçen yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nı tam olarak anlatamadık. Bu yıl organizasyona vatandaşlarımızın daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Daha fazla tribün yapabiliriz. Etaplarımıza daha çok vatandaşımızı götürebiliriz. Ben maddi manevi bütün desteğimi sağladım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA